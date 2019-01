Yakuza Kiwami: Termin der PC-Version - 4Players.de

SEGA Europe wird Yakuza Kiwami am 19. Februar 2019 in digitaler Form auf PC via Steam veröffentlichen (Preis: 19,99 Euro). Vorbesteller erhalten zehn Prozent Rabatt sowie Zugang zur digitalen Deluxe Edition (Manga, Avatare und Hintergrundbilder)."Yakuza Kiwami, der allererste Originaltitel der Serie, erzählt die Geschichte von Kazuma Kiryu, einem aufstrebenden Mitglied der Yakuza, der für die Ermordung eines Verbrecherbosses den Kopf hinhält, nur um zehn Jahre später aus dem Gefängnis in eine veränderte Welt zurückzukehren. Spieler erleben eine Reise durch die reichlich abgedrehte Welt des kriminellen Untergrunds Japans, wo Allianzen getestet und Blut vergossen wird. Die Spieler durchleben heftige Schlachten, eine Vielzahl von Minispielen, raffinierte Nebenmissionen und viele andere lustige Ablenkunge", schreibt der Publisher. Das HD-Remake des PS2-Klassikers ist 2017 für PlayStation 4 veröffentlicht worden. Unseren Test der PS4-Fassung findet ihr hier Die PC-Version wird 4K-Auflösung, unbegrenzte Framerate, anpassbare Bedienelemente, japanische Sprachausgabe und englische Texte bieten.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer