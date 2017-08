Undertale: Auch für PS4 und PS Vita erschienen - 4Players.de

Onekles schrieb am 16.08.2017 um 16:40 Uhr

Der Entwickler mag keine Trophäen. Undertale verzichtete schon bei Steam auf Achievements. Bei PlayStation ist das leider nicht möglich, also musste man irgendeinen Scheiß reinklatschen. Das Problem ist, dass Trophäen die Spielweise beeinfussen. Der Spieler verändert seinen eigentlichen Kurs, um irgendwelchen Trophäen nachzujagen. Das soll bei Undertale nicht passieren, deswegen sind die Trophäen so billo, dass man sie ignorieren kann und trotzdem alle bekommt. Auf diesem Wege kann jeder das Spiel so spiele, wie es ihm beliebt, ohne Rücksicht auf Trophäen nehmen zu müssen.

Undertale an sich ist nicht weniger als ein Meisterwerk. Was das Spiel auszeichnet, ist, dass es das Medium voll ausnutzt. Undertale funktioniert nur als Spiel. Während man sich ein Uncharted, Assassin's Creed oder Call of Duty problemlos auch als Film reinziehen könnte, verwendet Undertale Ebenen, die den Spieler direkt miteinbeziehen. Auf eine so glanzvolle Art und Weise ist das nur den allerwenigsten Spielen zuvor gelungen. Undertale deutet an, was man aus Videospielen noch alles herausholen könnte. Noch dazu gibt es eine Story, die emotionaler kaum sein könnte und die den Spieler nicht zum bloßen Zuschauer degradiert.

Undertale ist eines der großartigsten Spiele, die ich jemals spielen durfte. Aus den genannten und noch vielen weiteren Gründen.