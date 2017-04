Gran Turismo Sport: Betatest startet diese Woche in Europa; erster Porsche gesichtet - 4Players.de

Screenshot - Gran Turismo Sport (PS4) Screenshot - Gran Turismo Sport (PS4) Screenshot - Gran Turismo Sport (PS4) Screenshot - Gran Turismo Sport (PS4) Screenshot - Gran Turismo Sport (PS4) Screenshot - Gran Turismo Sport (PS4)

Der Betatest von Gran Turismo Sport startet in dieser Woche in Europa. In Nordamerika läuft die Testphase bereits seit Mitte März. Die "EU Beta" beginnt diesen Samstag mit den ersten Onlinerennen um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Während der Testphase (ab dem 15. April) können erfolgreich angemeldete Spieler am Wochenende von 17:00 bis 20:00 Uhr und unter der Woche von 19:00 bis 22:00 Uhr auf die Betaserver zugreifen. Interessierte Spieler können sich hier anmelden Kazunori Yamauchi (Präsident von Polyphony Digital Inc) schreibt im PlayStation.Blog : "Heute wird mit Patch 1.04 auch das aktuellste Update für die Beta live gehen, welches bereits von Spielern gesammeltes Feedback, sowie einige neue Strecken, die noch nicht gezeigt wurden, implementiert."Darüber hinaus hat Sony neues Bildmaterial aus dem Rennspiel bereitgestellt. Auf den Bildern ist ein Porsche 911 GT3 RS zu sehen - und somit hat Sony bestätigt, dass auch Porsche-Fahrzeuge mit von der Partie sein werden.Letztes aktuelles Video: Closed-Beta-Trailer