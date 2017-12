Die Säulen der Erde: Zweite, brutalere Episode "Wer den Wind sät" erscheint heute auf Steam

Screenshot - Die Säulen der Erde (Android) Screenshot - Die Säulen der Erde (Android) Screenshot - Die Säulen der Erde (Android) Screenshot - Die Säulen der Erde (Android) Screenshot - Die Säulen der Erde (Android) Screenshot - Die Säulen der Erde (Android) Screenshot - Die Säulen der Erde (Android) Screenshot - Die Säulen der Erde (Android) Screenshot - Die Säulen der Erde (Android) Screenshot - Die Säulen der Erde (Android)

Daedalic Entertainment veröffentlicht den zweiten Teil des interaktiven Romans Die Säulen der Erde. Los geht es heute um 19 Uhr auf Steam, gefolgt von GOG Ende Dezember. Die Umsetzungen für Playstation 4 und Xbox One Ende erscheinen im Januar. “Buch 2 - Wer den Wind sät” ist das nächste Kapitel von Daedalics Adaption der Romanreihe von Ken Follett.Wer bereits den Season Pass und somit “Buch 1- Aus der Asche” besitzt, erhält automatisch kostenlosen Zugang zu Buch 2 und 3. Alle anderen können die ersten beiden Bücher für 29,99¤ bei Steam/GOG oder für 39,99¤ als Konsolenversion erwerben. Dies beinhaltet außerdem "Buch 3 - Im Auge des Sturms", welches im Mai 2018 veröffentlicht wird. Passend zur Veröffentlichung des zweiten "Buchs" können sich Steam-Spieler noch bis Freitag Abend, 19 Uhr, einen Rabatt von 50% auf den Season-Pass sichern."Der Spieler begleitet erneut Jack und Aliena, die mittlerweile erwachsen sind und nun versuchen, Kingsbridge vor dem skrupellosen William Hamleigh zu retten. William lässt Alienas Abweisung nicht auf sich sitzen und bedroht nicht nur ihr Leben, sondern auch das von Familie und Freunden. Trotz dieser gefährlichen Lage arbeiten die Kingsbridge-Bewohner weiter an dem Bau der imposanten Kathedrale, um Pilger und Besucher für einen florierenden Markt anzuziehen. Schließlich verspricht der Bau Wohlstand für die kleine, mittelalterliche Stadt. Aber als William Hamleigh Graf von Shiring wird und seine Mächte mit denen des gnadenlosen Bischofs Waleran bündelt, hat er nur noch ein Ziel: Kingsbridge muss untergehen!Mit über 200 handgemalten Hintergründen, welche mithilfe eines Experten in mittelalterlicher Geschichte erstellt wurden, hat “Die Säulen der Erde” eine künstlerische Bilderbuchqualität, die durch den atemberaubenden orchestralen Soundtrack, eingespielt vom FILMharmonic Orchestra in Prag, unterstützt wird.Das zweite Buch setzt die packende Dramaturgie der erwachsenen und emotionalen Geschichte fort, welche in "Aus der Asche" begonnen hat. Viele Spannungen führen in gewalttätige Konflikte und sogar den Tod. Der Spieler hat einen Einfluss auf die mitreißende Geschichte und entscheidet an gewissen Stellen sogar, wer lebt und wer stirbt.“Mit diesem Teil der Geschichte wollten wir die Bindung an die Charaktere stark erhöhen, welche wir kennengelernt und beim Aufwachsen begleitet haben”, sagt Matt Kempke, Autor und Game Designer.Kevin Mentz, ebenfalls Autor und Game Designer, fügt hinzu: “Es ist ein viel schnelleres und actionreicheres Erlebnis. Aber wir haben unser Bestes getan, um uns auf das ergreifende Storytelling aus Ken Folletts Originalroman zu konzentrieren und gleichzeitig interaktive Momente hinzuzufügen.”“Die Säulen der Erde” findet im 12. Jahrhundert in England statt, einer Zeit voller politischer Unruhen. Aber statt sich auf die Könige und Königinnen zu fokussieren, gibt diese Geschichte einen Einblick in die Leben derer, welche von ihren Herrschern beeinflusst werden. Ob Charaktere für ihr nächstes Essen kämpfen oder um den ruinierten Ruf ihrer Familie wiederherzustellen - ihre Schicksale können sich in dem Moment ändern, in dem sich die Laune ihrer Herrscher ändert. Diese epische Erzählung zeigt das Leben im mittelalterlichen England durch die Geschichte dieser Stadt und der mutigen Menschen, die um ihr Überleben kämpfen.Insgesamt wurde Ken Follett’s Roman bis heute mehr als 26 Millionen mal verkauft.“Die Säulen der Erde” bietet:- 21 Kapitel, in welchem die Geschichte des über tausend Seiten starken Romans erzählt wird- Eine interaktive Geschichte, in welcher Ereignisse und die Schicksale der Charaktere beeinflusst werden können- Schlüsselmomente mit bedeutenden, emotionalen Entscheidungsmöglichkeiten- Über 200 handgezeichnete Hintergründe mit authentischen Szenen aus dem Leben im 12. Jahrhundert- Drei spielbare Protagonisten sowie zwei Nebencharaktere- Orchester-Soundtrack vom FILMharmonic Orchestra in Prag"Letztes aktuelles Video: Buch 2 Release Trailer