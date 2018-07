Raiders of the Broken Planet: Wird als Spacelords (Free-to-play) neu gestartet - 4Players.de

Das spanische Studio MercurySteam hat einen "Neuanfang" (Reboot) von Raiders of the Broken Planet angekündigt. Das Third-Person-Actionspiel, das im 4-gegen-1-Multiplayer-Modus oder im Solo-Modus gespielt werden kann, wird am 23. August 2018 als Free-to-play-Titel durchstarten - und bekommt zugleich einen neuen Titel verpasst: Spacelords.Bisher war der Auftakt von Raiders of the Broken Planet als kostenlose spielbare Version verfügbar. Drei Premium-Kampagnen für jeweils 9,99 Euro werden ebenfalls angeboten. Schon in den vergangenen Monaten hatten die Entwickler teils sehr umfangreiche Veränderungen an dem Spielsystem und dem Charakter-Fortschritt vorgenommen. Die vierte Story-Kampagne soll ebenfalls am 23. August erscheinen. Alle bisherigen und alle zukünftigen Kampagnen sollen kostenlos angeboten werden. Käufer der Kampagnen sollen "irgendwie und in besonderer Form" entschädigt werden, und zwar mit nicht näher benannten "Dingen", die sonst nicht nirgendwo erhältlich sein werden.Die Entwickler erklärten gegenüber Wccftech , dass ihr Geschäftsmodell (kostenlose Grundkampagne und günstige Zusatzinhalte) nicht gefruchtet habe und Raiders of the Broken Planet in vielen Spielbereichen versagt hätte, weswegen nun ein Neustart unter einem neuen Namen erforderlich sei. Fortan sollen alle Inhalte kostenlos angeboten werden. Das Spiel soll als Game-as-a-Service weitergeführt werden und durch Mikrotransaktionen für Skins, Erfahrungsbooster und Co. finanziert werden. Das Matchmaking-System soll zudem verhindern, dass XP-Booster als Pay-to-Win-Methode gelten, da das Matchmaking (MMR) auf dem Können des Spielers und nicht dem Charakter-Level basieren soll.Mit Spacelords soll ebenfalls der Solo-Modus komplett überarbeitet werden, der derzeit ziemlich unbefriedigend in Bezug auf die Belohnungen gestaltet ist, was den Entwicklern schon viel Kritik einbrachte. Dieses Manko wollen sie beim Relaunch aus der Welt schaffen und zugleich einen Trainingsmodus einbauen. Am eigentlichen Spielgeschehen soll sich hingegen wenig ändern.Aktuell sind ungefähr 3.000 Spieler gleichzeitig auf allen Plattformen in Raiders of the Broken Planet unterwegs, wobei die überwiegende Mehrheit auf Konsolen beheimatet ist (Cross-Play: PC und PS4; PC und Xbox One).Letztes aktuelles Video: Free-to-play