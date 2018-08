Spacelords: Entwickler erklären die Überarbeitung des Aufstiegs- und Belohnungssystems - 4Players.de

Zur Vorbereitung der Free-to-play-Umstellung von Spacelords (ehemals Raiders of the Broken Planet) hat das Entwicklungsstudio MercurySteam ein drittes Video bereitgestellt. In dem Video stellen Lead Designer Joan Amat und Community Managerin Karen Hernández vor, welche Auswirkungen der Wechsel des Geschäftsmodells auf das Spiel haben wird und wie das Aufstiegs- und Belohnungssystem (Spieler-Progression) überarbeitet wurde, damit es "neuen und erfahrenen Spielern" gleichermaßen gerecht wird.Der Neustart soll am 23. August 2018 über die Bühne gehen. Ab dem "Reboot" sollen alle Inhalte kostenlos angeboten werden (alle bisherigen und alle zukünftigen Kampagnen). Das Spiel soll als Game-as-a-Service weitergeführt und durch Mikrotransaktionen für Skins, Erfahrungsbooster und Co. finanziert werden. Das Matchmaking-System soll zudem verhindern, dass XP-Booster als Pay-to-Win-Methode gelten, da das Matchmaking (MMR) auf dem Können des Spielers und nicht dem Charakter-Level basieren soll.Letztes aktuelles Video: Inside Spacelords 03 - New Advancement and Rewards Systems