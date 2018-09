Absolver: Downfall: Kostenlose Erweiterung im Anmarsch - 4Players.de

Sloclap und Devolver Digital werden die kostenlose Downfall-Erweiterung für Absolver am 25. September 2018 für PlayStation 4 und PC veröffentlichen. Das Gratis-Add-on soll drei wichtige neue Content-Updates für die über fünf Millionen Spieler bieten, die das Online-Kampfspiel (zum Test ) bislang auf PS4 und PC heruntergeladen haben:Absolver werden sich ihrer härtesten Herausforderung stellen, während sie sich als Solokämpfer oder im Online-Coop durch die neuen Adalian-Mines kämpfen. Jeder Lauf durch die prozedural aufeinander folgenden Minen und Tempel bietet einen einzigartigen Weg durch eine Vielzahl von Herausforderungen gegen aufgerüstete feindliche Kämpfer und drei intensive Bosskämpfe.Der neue Faejin Combat-Style verbindet Verteidigung und Offensive mit perkussiven Schlägen und Fluidtechnik. Der neue Ansatz ist ein komplexer Stil für erfahrene Absolver, der sich durch wechselnde defensive Fähigkeiten und zwei Dutzend Angriffe für bloße Hände, Warhoves und bewaffnete Kämpfe auszeichnet.Absolver, die in einer Schule den Rang eines Schülers erreicht haben, können an den Schulaufgaben teilnehmen, indem sie die Decks und Kräfte ihrer Schule in den 1v1-Kampfversuchen nutzen. Alle Siege repräsentieren die Anzahl der Schüler in den Schulwettbewerben, wobei individuelle und gemeinsame Auftritte der Schulen alle drei Wochen am Ende der Saison neue Belohnungen bringen.Darüber hinaus soll die Aktualisierung sechs neue Ausrüstungsgegenstände, sechs neue Emotes sowie drei neue PvP-Intros umfassen. Näheres dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: 3v3 Overtake Update