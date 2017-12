Wenn Playerunknown's Battlegrounds am 12. Dezember für Xbox One erscheint, wird das Spiel nur mit 30 Bildern pro Sekunde laufen. Das hat der federführende Entwickler Brandon Greene auf Twitter öffentlich gemacht. Greene hatte in der Vergangenheit erklärt, 60 Bilder seien das erklärte Ziel.Und daran habe sich auch nichts geändert - immerhin werde sein Team nach dem Start weiter an dem Battle-Royale-Shooter arbeiten. In der zum Start erhältlichen Version hätte man das ausgerufene Ziel allerdings nicht erreicht. Die relativ niedrige Bildrate sei dabei auf allen Konsolen gleich, darunter Microsofts frisch veröffentlichtes Zugpferd Xbox One X.Playerunknown's Battlegrounds ist als noch in Entwicklung befindlicher Early-Access-Titel auf Steam erhältlich und wird auch auf Xbox One Teil des ähnlichen Game-Preview-Programms sein. Die Entwickler arbeiten derzeit u.a. an einem neuen Sprung- und Klettersystem sowie einem neuen Schauplatz in der Wüste.Letztes aktuelles Video: Xbox One Launch Trailer