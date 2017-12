PlayerUnknown's Battlegrounds: Die Controller-Steuerung auf Xbox One im Überblick

Grundlegende Controller-Belegung

Tasten-Belegung: Zielen

Tasten-Belegung: Fahrzeugsteuerung

Tasten-Belegung: Schwimmen

Tasten-Belegung: Kartensteuerung

Tasten-Belegung: Inventar

Morgen wird PlayerUnknown's Battlegrounds für Xbox One erscheinen - als Xbox Game Preview bzw. "Spielvorschau" (vergleichbar mit Early Access). Wie die Steuerung des Battle-Royale-Shooters auf der Microsoft-Konsole ausfallen wird, haben die Entwickler (PUBG Corp.) nun bekanntgegeben. An der Umsetzung der Steuerung haben die Xbox Advanced Technology Group und The Coalition ( Gears of War 4 ) mitgewirkt, um die nötige Flexibilität und ein effektives Inventar-Management auf dem Schlachtfeld zu gewährleisten, heißt es."Spielvorschau: Das Spiel ist nicht abgeschlossen und wird weiterhin entwickelt, kann sich mit der Zeit ändern und wird ggf. nicht als abgeschlossenes Produkt erscheinen. Xbox Live Gold-Mitgliedschaft erforderlich (separat erhältlich)."Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2017 Version 10 und Miramar