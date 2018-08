PlayerUnknown's Battlegrounds: Entwickler präsentieren Plan für die "Reparatur" vieler technischer Probleme - 4Players.de

Bluehole hat eingestanden, dass sein Online-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds unter einer ganzen Reihe technischer Probleme leidet und hat auf der frisch gestarteten Website fix.pubg.com einen Plan für deren "Reparatur" vorgelegt. Im Laufe der von August bis zum Ende des Oktobers geplanten Arbeiten sollen zahlreiche Nutzerbeschwerden und -Anregungen zum Battle-Royale-Titel in Angriff genommen werden, um Verbesserungen in den Bereichen Server-Performance, Anti-Cheat-Lösungen, Matchmaking, Bugfixes sowie "Quality of life" zu schaffen (zum Vergrößern Bild anklicken):