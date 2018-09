Frostpunk: Story-Szenario "The Fall of Winterhome" (DLC) steht bereit - 4Players.de

Im Laufe des heutigen Tages wird die kostenlose Erweiterung "The Fall of Winterhome" für Frostpunk erscheinen. In dem neuen Story-Szenario wird die Geschichte von Winterhome erzählt - einer Stadt, deren Ruinen man in der Hauptkampagne entdecken konnte. Das Szenario erzählt, was in der Stadt vor der Katastrophe geschah.Die 11 bit Studios geben an, dass die Spielzeit von The Fall of Winterhome mehrere Stunden umfassen soll. Neue Grafiken und vor allem eine neue Sicht auf die Mechaniken von Frostpunk werden versprochen. Die Spieler haben die Möglichkeit, eine neue Karte zu erkunden und mehr über die gefrorene Ödnis zu erfahren.