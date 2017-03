Super Mario Run: Termin für Android-Geräte steht fest - 4Players.de

Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18. März 2017

Nintendo hat bestätigt, dass die Android-Version von Super Mario Run am 23. März 2017 zur Verfügung stehen wird (Vorregistrierung bei Google Play ). Das Jump-&-Run ist seit Mitte Dezember 2016 für iOS-Geräte verfügbar und startete erfolgreich . Wie bei der iOS-Version kann ein Teil von Super Mario Run kostenlos ausprobiert werden (vergleichbar mit einer Demo). Das vollständige Spiel lässt sich per einmaliger Zahlung nachkaufen. In Apples Appstore hatten sich zahlreiche mit Free-to-play-Modellen sozialisierte Spieler über eine derartige "Abzocke" beschwert . Dort lag der Preis bei 9,99 Euro."In diesem Spiel bewegt sich Mario durch die jeweiligen Level vorwärts und du lenkst ihn mithilfe diverser Sprünge in Richtung Ziel. Marios Verhalten ist dabei vom Timing deiner Berührungen des Bildschirms abhängig. Dein Geschick entscheidet, ob es dir gelingt, Münzen zu sammeln, das Ziel zu erreichen und Mario dabei auch noch gut aussehen zu lassen."Letztes aktuelles Video: The feeling never changes