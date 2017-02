SUPERHOT VR: Forever-Update im März mit neuen Modi und Herausforderungen - 4Players.de

Das Forever-Update für Superhot VR soll am 7. März 2017 für Oculus Rift mit Touch-Controllern veröffentlicht werden. Der Virtual-Reality-Shooter soll mit Herausforderungen und zusätzlichen Spielmodi erweitert werden. So wird es einen Modus geben, in dem sich Gegner nur mit Kopftreffern ausschalten lassen. Eine weitere Herausforderung erfordert, dass man gar keine Schusswaffen benutzt. In der "10-minute Challenge" muss man das komplette Spiel innerhalb von zehn Minuten meistern. Im Hardcore-Modus wird man sich hingegen mit schnelleren Gegnern und kürzerer Reaktionszeit herumschlagen müssen. Zudem darf man versuchen, seine eigenen Zeit-Highscores in Echtzeit oder in Bullet-Time zu verbessern.Letztes aktuelles Video: Demo-Spielszenen