Red Dead Redemption 2: Starke Orientierung an GTA Online? - 4Players.de

Eine Aussage von Strauss Zelnick (CEO von Take-Two) zu Rockstar Games in einem Interview mit Gamesindustry.biz hat bei einem Nutzer im NeoGAF Forum besondere Aufmerksamkeit erregt. Im Rahmen eines Ausblicks auf das nächste Geschäftsjahr machte er folgende Bemerkung: "Wir wissen natürlich, welche Tendenzen Rockstar verfolgt. Und die Tätigkeiten von Rockstar haben sich durch Grand Theft Auto Online gewandelt."Im Forum sehen sich viele Nutzer durch diese Aussage in ihrer Annahme bestätigt, dass sich die bereits angekündigte Online-Komponente für das Western-Epos sehr stark an GTA Online orientieren wird. Die Begeisterung darüber hält sich allerdings in Grenzen: Befürchtet werden u.a. ein übertriebener Einsatz von Mikrotransaktionen oder sogar eine Always-On-Pflicht bei der Kampagne. Bestätigt ist davon allerdings nichts, da sich das Studio mit Details über die Online-Pläne noch zurückhält.Bereits bei der offiziellen Ankündigung wurde gesagt, dass die weitläufige und atmosphärische Spielwelt des Westerns das Fundament für ein "neues Online-Multiplayer-Erlebnis" legen soll ( siehe News ) . Befürchtungen, dass der Online-Modus von Red Dead Redemption dem Gegenstück von Grand Theft Auto 5 Konkurrenz machen könnte, hat man dabei offenbar nicht: Bereits im Februar meinte Zelnick nach Angaben von DualShockers , dass beide Spiele jeweils mit ihren eigenen Qualitäten überzeugen und demnach auch bei der Online-Komponente nebeneinander existieren können.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer