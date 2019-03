Red Dead Redemption 2: Update 1.06 reduziert Grafikqualität durch Entfernung von "Ambient Occlusion" - 4Players.de

Here's another example of the original vs the downgrade. pic.twitter.com/CQC5rfvEB6 — Darealbandicoot (@Darealbandicoot) 17. März 2019

Mit dem Update 1.06 für Red Dead Redemption 2 hat Rockstar Games einigen zufolge die Grafikqualität reduziert. Demnach wurde das bisher enthaltene Grafikfeature "Ambient Occlusion" (Umgebungsverdeckung) komplett entfernt, und zwar im Story-Modus für Einzelspieler. In Red Dead Online soll "Ambient Occlusion" noch aktiv sein. In den Patch-Notes wurde die Entfernung nicht erwähnt. Der optische Unterschied wird im folgenden Tweet mit einem Vergleichsbild veranschaulicht, vor allem die Änderungen bei der Beleuchtung der Szene und der Schattendarstellung sollten ins Auge fallen (zum Beispiel bei der Theke und der Kleidung der Figuren). Schon vorherige Patches wie 1.03 hatten Einfluss auf die Umgebungsverdeckung."Ambient Occlusion" soll für realistischere Darstellung von Schatten in einer Szene sorgen. Wikipedia : "Umgebungsverdeckung (englisch Ambient Occlusion, AO) ist eine Shading-Methode, die in der 3D-Computergrafik verwendet wird, um mit relativ kurzer Renderzeit eine realistische Verschattung von Szenen zu erreichen. Das Ergebnis ist zwar nicht physikalisch korrekt, reicht jedoch in seinem Realismus oft aus, um auf rechenintensive globale Beleuchtung verzichten zu können." Weitere Details findet ihr hier Bei einem PC-Patch für Grand Theft Auto 5 hatte Rockstar Games schon einmal "Ambient Occlusion" versehentlich entfernt. Der Bug, der das Grafikfeature ausgeschaltet hatte, wurde dann später wieder behoben. Vielleicht wiederholt sich bei Red Dead Redemption 2 das Geschehen erneut.Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk Besondere Momente