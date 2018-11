Shadow of the Tomb Raider coming to macOS and Linux in 2019.



Next year, master a vibrant jungle, overcome challenging tombs and experience Lara Croft’s defining moment.https://t.co/tNHdsIb3GP pic.twitter.com/I8JqwCYBFy — Feral Interactive (@feralgames) 20. November 2018

Lara Croft wird im nächsten Jahr auch auf Mac und Linux alles daran setzen, das Ende der Welt in Shadow of the Tomb Raider zu verhindern. Die Ankündigung erfolgte via Twitter durch das Studio Federal Interactive, das auch für die Umsetzung des Action-Adventures verantwortlich zeichnet und bereits mit einem neuen Trailer auf die geplante Veröffentlichung 2019 einstimmt. Ein konkretes Datum wird allerdings noch nicht verraten.Für PC, PS4 und Xbox One erschien Shadow of the Tomb Raider bereits Mitte September und markierte den Abschluss der Reboot-Trilogie.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung Mac und Linux