Call of Duty 2017: Hinweise auf "Call of Duty: WW2" verdichten sich weiter - 4Players.de

Nicht nur Branchen-Insider Shinobi602 hat bestätigt, dass der nächste Titel aus der Call-of-Duty-Reihe tatsächlich den Titel "Call of Duty: WW2" tragen soll, auch eine andere "vertrauenswürdige" Quelle hat gegenüber Eurogamer verraten, dass der diesjährige Teil im Zweiten Weltkrieg spielen wird. Erst vor einigen Tagen tauchten entsprechende Bilder und Artworks auf ( wir berichteten ). Die Shooter-Reihe kehrt demnach zu seinen Wurzeln zurück, denn der erste Call-of-Duty-Teil (2003) spielte im Zweiten Weltkrieg. Der letzte WW2-Ableger war Call of Duty: World at War (2008) von Treyarch.Das diesjährige Spiel wird von Sledgehammer Games entwickelt. Das Studio war zuletzt für Call of Duty: Advanced Warfare (2014) verantwortlich. Und schon 2014 deutete Michael Condrey (Mitbegründer von Sledgehammer Games) an, dass er an einem CoD-Shooter im Zweiten Weltkrieg großes Interesse hätte. Er sagte damals: "Ich denke, ein Next-Generation-Spiel mit den neuesten Produktionswerten (...) in einem Zweiten-Weltkrieg-Szenario wie bei Band of Brothers wäre fantastisch."