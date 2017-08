NBA 2K18: Erster Spielszenen-Trailer: Get Shook featuring Shook Ones von Mobb Deep - 4Players.de

2K Games hat den ersten Spielszenen-Trailer "Get Shook featuring 'Shook Ones' von Mobb Deep" für NBA 2K18 veröffentlicht. Das von Visual Concepts entwickelte Basketballspiel wird am 15. September 2017 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360 und Xbox One erscheinen. Mit konkreten Details hält sich der Publisher noch zurück, schreibt aber: "Das höchstbewertete (laut Metacritic.com 2008 bis 2016) jährliche Sportspiel dieser Konsolengeneration kehrt zurück – NBA 2K18 ist vollgestopft mit Verbesserungen auf dem Spielfeld und bietet eine unerreichte Authentizität."Am 8. September 2017 wird 2K Games eine Demo von NBA 2K18 für PS4 und Xbox One veröffentlichen, auch wenn der Publisher das Wort "Demo" vermeidet und stattdessen von einem "kostenlosen Download-Erlebnis" spricht.Letztes aktuelles Video: Get Shook Trailer