NBA 2K18: Selbstgemachte T-Shirts mit Marken-Logos werden entfernt

2K und Visual Concepts entfernen mittlerweile gezielt von Nutzern erstellte T-Shirts, auf denen sich aufgedruckte Logos von Marken befinden, die im Editor erstellt wurden. Ursprünglich hatten die Spieler nach Angaben von Kotaku sogar die Möglichkeit, mit ihren Shirt durch die virtuelle Ingame-Währung Geld zu verdienen, sobald sie bei der Abstimmung 100 Stimmen ergattern konnten. Im vergangenen Monat stellten die Entwickler das System allerdings um und alle selbst erstellten Shirts konnten nur noch kostenlos und nicht wie zuvor für 3500 Virtual Coins (VC) angeboten werden.Sehr zum Unmut vieler Spieler löscht 2K mittlerweile auch bereits gekaufte Inhalte aus dem Inventar, falls die abgebildeten Logos das Urheberrecht verletzten oder bekannten Marken verdächtig ähnlich sehen sollten. In Foren berichten Spieler zwar von Erstattungen, doch landet offenbar meist nur ein Teilbetrag wieder auf den Konten der betroffenen Nutzer - ärgerlich für all diejenigen, die viel Zeit oder Geld für den VC-Bestand investiert haben.Momentan sieht es danach aus, als wäre das Problem der Copyright-Verletzungen immer noch nicht zu den Nutzern durchgedrungen: Bei den beliebtesten T-Shirts, die zur Abstimmung freigegeben sind, finden sich weiterhin zahlreiche Logos und Abbildungen bekannter Marken.Mit dem Editor haben sich Visual Concepts und 2K in einen Teufelskreis begeben, der auch in anderen Titeln wie ein Damoklesschwert schwebt, die solche Werkzeuge anbieten. Dazu zählen z.B. auch Forza Motorsport oder auch Gran Turismo Sport. Denn auf der einen Seite will man den Nutzern kreative Freiheiten geben, auf der anderen Seite dürfen keine Markenrechte verletzt werden und sowohl Künstler als auch Anwender reagieren sauer, wenn die mitunter mühsam erstellten Werke aufgrund der Verstöße gelöscht werden. Bei NBA 2K18 geht es dagegen noch einen Schritt weiter, weil unter Umständen sogar echtes Geld im Spiel ist, das durch die nachträgliche Löschung von Inhalten verloren geht.Letztes aktuelles Video: Momentous