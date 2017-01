Fire Emblem Heroes: Strategie-Rollenspiel für iOS und Android kommt Anfang Februar - 4Players.de

Screenshot - Fire Emblem Heroes (Android) Screenshot - Fire Emblem Heroes (Android) Screenshot - Fire Emblem Heroes (Android) Screenshot - Fire Emblem Heroes (Android) Screenshot - Fire Emblem Heroes (Android) Screenshot - Fire Emblem Heroes (Android) Screenshot - Fire Emblem Heroes (Android) Screenshot - Fire Emblem Heroes (Android)

Nintendo hat Fire Emblem Heroes für Smart-Geräte (iOS und Android) angekündigt. Das Strategie-Rollenspiel soll am 2. Februar 2017 für Android-Geräte und später für iOS zur Verfügung stehen, und zwar als Gratis-Download. Ergänzende Spieloptionen lassen sich zusätzlich erwerben."'Fire Emblem Heroes' handelt von den erbitterten Kämpfen zweier Königreiche. Die Spieler versammeln zunächst eine Armee von Helden früherer Serienableger um sich. Dann stürzen sie sich in packende, strategische und taktische Kämpfe, die speziell für das schnelle Spiel unterwegs konzipiert wurden. Je weiter die Spieler vorankommen, desto stärker wird ihre Truppe aus neuen Kämpfern und legendären Helden. Während sie einige bekannte Charaktere als Verbündete gewinnen können, erheben andere als feindliche Heerführer die Waffen gegen sie. Durch die angepasste Darstellung für Smartphone-Bildschirme erhalten die Nintendo-Fans das volle Erlebnis eines taktischen Rollenspiel-Abenteuers, auch wenn sie unterwegs nur kurz zwischendurch in die Spielwelt eintauchen können. Ihre Armeen befehligen sie durch intuitives Antippen und Verschieben auf dem Touchscreen. Einfach nur wischen – und schon stürzt sich ein verbündeter Held auf seinen Gegner. Sieger ist, wer am Ende alle Feinde auf einer Umgebungskarte geschlagen hat."Gleich mehrere Illustratoren haben die Helden des Spiels von Hand gezeichnet und ihnen damit ein ganz neues Aussehen verliehen. Auch die Stimmen der Figuren wurden neu aufgenommen. Zusätzlich zum Story-Modus können sich Fans von 'Fire Emblem' in weiteren Spiel-Modi bewähren, um ihre Armee zu stärken und gegeneinander zu kämpfen. Im Laufe der Zeit sorgen kostenlose Updates für immer neue Charaktere, Inhalte und zusätzliche Stunden voller Spaß und Spannung. Weitere Details zur Voranmeldung für das Spiel finden sich auf der offiziellen Fire-Emblem-Heroes-Webseite."Zum Kampfsystem heißt es: "Nimm an intensiven, rundenbasierten, strategischen Kämpfen teil, die für das Spielen unterwegs ausgelegt sind - mit Karten, die in deine Hand passen! Führe deine Armee durch einfache Steuerung wie Berühren und Ziehen. So kannst du zum Beispiel angreifen, indem du mit einem Wisch deinen Verbündeten einfach über einen Gegner ziehst. Es ist möglich, das Spiel kostenlos zu spielen, aber für einige Elemente im Spiel werden Sphären benötigt, die du mit echtem Geld kaufen kannst. Du kannst im Spiel auch kostenlose Sphären erhalten. (...) Jeder Held hat eine bestimmte Farbe. Die Farbe bestimmt den Waffenvorteil und -nachteil, und damit die Angriffskraft. Wenn du im Kampf einen Vorteil haben möchtest, stelle ein Team aus Helden zusammen, die einen Vorteil gegenüber den Gegnern haben! (Für das Beschwören von Helden werden Sphären benötigt.) (...) Spezialangriffe sind kritische Fähigkeiten. Du suchst sie für deine Helden aus. Sie werden sich auf dem Schlachtfeld mit Sicherheit als schlagkräftig erweisen.""Bereits heute startet Nintendo das Online-Voting „Fire Emblem Heroes: Wähle deine Legenden“. Auf der Seite https://events.fire-emblem-heroes.co.uk/vote können die Teilnehmer sämtliche Charaktere der Reihe in Augenschein nehmen, vor allem aber darüber abstimmen, welche davon in „Fire Emblem Heroes“ auftreten sollen. Der Held und die Heldin mit den weltweit meisten Stimmen werden dann als „Wähle deine Legenden“-Charaktere in das Spiel integriert. Jeder Besitzer eines Nintendo-Accounts erhält für seine Stimmabgabe zudem einen Bonus in Form von Platinpunkten."