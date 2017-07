NVIDIA Shield TV: Summer Game Sale bei GeForce Now - 4Players.de

Aktualisierung vom 29. Juli 2017, 09:59 Uhr:

The Walking Dead - Season 1 (Season Pass) - 50% (Reg. 16,99 Euro)

The Walking Dead - Season 2 (Season Pass) - 50% (Reg. 16,99 Euro)

The Walking Dead - A New Frontier (Season Pass) - 50% (Reg. 16,99 Euro)

The Walking Dead: Michonne (Season Pass) - 50% (Reg. 16,99 Euro)

The Wolf Among Us (Season Pass) - 50% (Reg. 16,99 Euro)

Minecraft Story Mode (Season Pass) - 50% (Reg. 16,99 Euro)

Tales from the Borderlands (Season Pass) - 50% (Reg. 16,99 Euro)

Guardians of the Galaxy (Season Pass) - 33% (Reg. 16,99 Euro)

Ursprüngliche Meldung vom 22. Juni 2017, 17:12 Uhr:

Noch bis zum 30. Juli werden beim "Shield Summer Game Sale" mehrere Telltale-Games-Titel für NVIDIA Shield TV mit Rabatt angeboten NVIDIA veranstaltet passend zum Steam-Summer-Sale einen eigenen (kleinen) Shield TV Summer Game Sale. Bis zum 25. Juni können Shield-TV-Besitzer beim Kauf einiger GeForce-Now-Spieletitel sparen - und wie gewohnt erhalten alle Käufer zu jedem Spiel auch einen normalen Key für die PC-Version, abgesehen zum Zugriff via GeForce Now. Reduziert angeboten werden: The Witcher 3: Game of the Year (50%), Mad Max (66%), Homefront The Revolution (66%), Shadow Warrior 2 (25%), Resident Evil Revelations 2 (50%), Metro Last Light Redux (75%) und Massive Chalice (80%).GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Service, der PC-Spiele mit einer Auflösung von bis zu 1080p und 60 Bildern pro Sekunde streamt. Die Mitgliedschaft ist die ersten drei Monate kostenlos und kostet nach dieser Testphase 9,99 Euro monatlich. Mitglieder erhalten sofortigen Zugang zu einer Spiele-Bibliothek, die sie sofort 'on demand' spielen können. Außerdem können neue Spiele im GeForce Now Store gekauft und gestreamt werden. GeForce Now ist via Shield TV verfügbar.Letztes aktuelles Video: Gaming