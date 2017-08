Dungeons 3: Wird Mitte Oktober erscheinen; Betatest-Teilnahme für Vorbesteller - 4Players.de

Was lange gärt, wird schließlich böse: Dungeons 3 ist die ultimative Dungeon-Simulation in der Unterwelt, erweitert um einen überarbeiteten Echtzeitstrategiemodus an der Oberwelt.

Unter neuer Führung: Kommandiere erstmals die vereinten Legionen des Bösen mithilfe der neuen Heldin Thalya und verhilf ihnen zum Sieg über die Menschheit.

Noch mehr Bosheit: Umfangreichere Einzelspielerkampagne mit 20 Missionen und über 20 Stunden Spielzeit

Kumpels quälen: Brandneuer Koop-Modus für zwei Spieler

Abwechslungsreich: zufallsgenerierte Karten im Skirmish- und Multiplayermodus für bis zu vier Spieler

Noch mehr Räume als im Vorgänger

Mehr Fähigkeiten für Einheiten

Kein Pardon: Der berühmt-berüchtige Dungeons-Erzähler kommentiert das Spielgeschehen und sorgt noch im dunkelsten Dungeon für Heiterkeit.

Kalypso Media und die Realmforge Studios haben den Veröffentlichungstermin von Dungeons 3 bekanntgegeben. Die "Dungeon-Simulation" wird am 13. Oktober 2017 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Darüber hinaus findet ein Betatest (nur) auf dem PC statt. Der Betatest wird bis zum Verkaufsstart laufen und die ersten drei Kampagnenmissionen, eine Karte für den kompetitiven Multiplayer sowie den Skirmish-Modus mit zufallsgenerierten Karten und den Koop-Modus beinhalten. Die Entwickler hoffen derweil auf Feedback in den offiziellen Steam-Foren. Voraussetzung für die Teilnahme am Betatest ist die Vorbestellung bei Steam (36,99 Euro; mit 15%-Rabatt: 31,44 Euro). Neben dem Betazugang erhält man den Throne Room DLC und den digitalen Soundtrack.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Spielszenen-TrailerFeatures von Dungeons 3 (laut Publisher):