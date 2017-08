Gravel: Milestone stellt Offroad-Disziplinen vor, Release erst 2018 - 4Players.de

Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC)

Für die gamescom hat Milestone ein Video zum Arcade-Racer Gravel veröffentlicht, in dem die einzelnen Offroad-Disziplinen vorgestellt werden. Beim Wild Rush geht es mit Vollgas hinab in den Krater eines Übertage-Bergbaus, bei Cross-Country wartet dagegen ein Hochgeschwindigkeits-Spaziergang durch den Wald. Speed Cross präsentiert sich als eine Mischung aus Asphalt- und Schotterpisten, während man beim Stadium Circuit auf kleinen Rundkursen das Publikum mit waghalsigen Sprüngen und harten Zweikämpfen begeistert.Wie am Ende des Trailers zu lesen ist, hat man sich in Italien und bei Publisher Bandai Namco zu einer Verschiebung entschlossen: Statt dem ursprünglich anvisierten Datum im Sommer soll Gravel jetzt erst Anfang 2018 erscheinen - einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Gut so, denn in der ersten Vorschau hat sich das Rennspiel nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert...Letztes aktuelles Video: gamescom-Trailer