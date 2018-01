In einem Eintrag auf seiner Webseite hat Bungie einmal mehr kommende Neuerungen an Destiny 2 vorgestellt, mit denen die Entwickler u.a. Änderungen an den Belohnungen vornehmen. Diese werden fast durchgehend alle Spieler erfahren, unabhängig davon, ob sie die erste Erweiterung Fluch des Osiris oder die kommende mit dem Namen Götter des Mars besitzen.Überhaupt weist Bungie darauf hin, dass sowohl Eisenbanner als auch Fraktions-Rallyes samt entsprechender Belohnungen sowie die saisonalen Prämien im Schmelztiegel, den Strikes und den Prüfungen der Neun allen Spielern zur Verfügung stehen werden.Die in Raids erhaltene Beute soll dabei an Wert gewinnen, während man im Raid, nach Abschluss eines Dämmerungs-Strikes und beim Erfüllen des Meilensteins der Scharlach-Woche eine legendäre Geste erhält. Bisher nur über Leuchtengramme, also den Umweg des u.a. als Ingame-Shop dienenden Eververse, erhaltene Beute wird man sich außerdem auch auf anderen Wegen verdienen können. Nicht zuletzt hat Bungie die Zeiten im Blick, die man braucht um mit verschiedenen Aktivitäten Erfahrungspunkte zu verdienen und will diese verkürzen.Für die Zukunft ist außerdem eine weitreichende Überarbeitung der Mods vorgesehen, es wird private Partien im Schmelztiegel geben sowie Matches für zweimal sechs Spieler und mehr. Alle Einzelheiten führt Bungie unter diesem Link auf.Letztes aktuelles Video: Demo