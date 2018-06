Tennis World Tour: Bigben bezieht Stellung zum desaströsen Entwicklungsstand, den Retouren und den Inhaltsupdates - 4Players.de

"3 Online-Modi: Schnelles Match, Privat-Match, Ranglisten-Matches

Verbesserte Rasenplätze

Verbesserte Atmosphäre während der Matches (z.B. Kommentator, Publikumsreaktionen)

Fehlerbehebungen (z.B. der Fehler, der verhindert, dass Coaches und Agenten korrekt getauscht werden können)

Für Switch und Xbox umfasst der Patch weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die sie auf den Stand von PS4 und PC bringen"

"Erweiterung um Turniere im Online-Ranglistenmodus

KI-Balance (erhöhte Fehlerzahl)

Verbesserungen der Atmosphäre rund um den Court (Grafik und Sound)

Neue offizielle Outfits für die Karriere und alternative Outfits für Profi-Spieler

Fehlerbehebungen und Verbesserungen auf Basis des Spielerfeedbacks

Weitere Reduzierung der Möglichkeiten von Lücken zwischen Schläger und Ball

Erweiterung des Spiels um einen Doppel-Modus

Erweiterung des Spiels um einen wöchentlichen Community-Herausforderungsmodus

Rutsch-Animationen auf Sandplätzen

Verbesserungen am Karriere-Modus

Weitere Verbesserungen der Spielatmosphäre

Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen basierend auf Spielerfeedback"

Bigben Interactive hat eine Stellungnahme zum unfertig veröffentlichten Tennis World Tour , den Updates, den kommenden Inhalten und dem Interview mit "Le Monde" ( wir berichteten ) abgegeben.Zunächst das Statement im Originalwortlaut zu den Retouren und dem Entwicklungsstand des Tennisspiels: "Die Aussagen, die derzeit in Verbindung mit Tennis World Tour in Bezug auf Retourenrechte durch die französische Presse gehen, können wir keinesfalls bestätigen. Hierbei handelt sich um ein kommunikatives Missverständnis, denn selbstverständlich haben Handelspartner von Bigben die branchenüblichen Retourenrechte, die bis zu 100% reichen.Es ist zudem nicht üblich, dass es ein Spiel durch die Qualitätskontrolle von Sony und Microsoft schafft, wenn lediglich 20% Entwicklungsfortschritt besteht. Hier muss man ebenfalls von einem Missverständnis ausgehen. Allein die Anzahl an Stadien und spielbaren Figuren sollte zeigen, dass dieser Wert in keiner Relation zum Ergebnis steht. Das Team von Breakpoint arbeitet bereits seit über zwei Jahren an dem Titel, sodass die 20%-Grenze schon vor langer Zeit überschritten wurde. Es ist denkbar, dass Herr Falc darauf eingehen wollte, dass die 20% einige Wochen vor Release noch zur Komplettierung des Spiels fehlten. Dies war im Übrigen auch der Grund für die Verschiebung des Online-Modus.Die Entwickler arbeiten bereits daran, die vorhandenen Lücken zu schließen und die von den Fans gewünschten Features nachzureichen, um die Gesamtqualität des Spiels weiter zu erhöhen. Zu den vorgesehen Updates gehören u.a. die Implementierung des Online Modus, die Möglichkeit des Doppels sowie die Einbindung weiterer Partner und Game-Modi.Ein Beispiel für eine solche Partnerschaft, die parallel zu den laufenden Verbesserungen geschlossen wurde, ist die mit der French Tennis Federation und damit auch dem Tenniskomplex Roland-Garros. Mit den Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, einem eSports-Turnier, dessen Finale am 25. Mai in Roland-Garros stattfand, wurde der Anfang gemacht. Darüber hinaus werden die neuen Plätze von Roland-Garros, die voraussichtlich 2021 fertiggestellt werden, bereits 2019 in ihrer neuen Gestalt den Weg ins Spiel finden."Das Entwicklerteam arbeitet derweil weiter an Patches und Inhaltsupdates. Die Schwerpunkte des nächsten Updates sind:In nächster Zeit sollen zudem folgende Aspekte der Spielerfahrung verbessert und erweitert werden:Letztes aktuelles Video: Video-Fazit