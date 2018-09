Pathfinder: Kingmaker: Einzelspieler-Rollenspiel erscheint heute für PC - 4Players.de

Owlcat Games und Deep Silver veröffentlichen heute das Einzelspieler-Rollenspiel Pathfinder: Kingmaker für PC und Mac. Der Titel steht ab 16 Uhr als digitale Version bei Steam oder GOG zum Download bereit (Explorer Edition: 39,99 Euro; Noble Edition: 54,99 Euro; Royal Edition: 69,99 Euro; Imperial Edition: 84,99 Euro). Eine Box-Version kann bei ausgewählten Händlern erworben werden.Auf Basis der Pen-&-Paper-Vorlage erkunden die Spieler die Gestohlenen Lande. "Pathfinder: Kingmaker fordert die Spieler heraus, beides zu sein: Abenteurer und Herrscher. In der rauen Wildnis wartet ein Königreich darauf, von mutigen Recken geformt zu werden. Das umfangreiche Herrschaftssystem ist dabei mehr als ein einfaches Burgenbau-Element. Jedes Königreich spiegelt, basierend auf den Entscheidungen der Spieler, ihrer Allianzen und Feindschaften, ihrer Führungsstärke und -stils, den Charakter seines Herrschers wider", schreibt der Publisher."Pathfinder: Kingmaker zu entwickeln war eine unglaubliche Reise. Als Team haben wir diesen Titel gelebt und all unsere Leidenschaft in das Projekt eingebracht. Jetzt ist es endlich an der Zeit, den Fans die Möglichkeit zu geben, herauszufinden, was ihnen die Gestohlenen Lande zu bieten haben. Wir hoffen, dass ihnen gefällt, was sie entdecken", sagt Oleg Shpilchevsky, Head of Owlcat Games."Wir sind begeistert, die Pathfinder-Welt Golarion, dank des Teams bei Owlcat Games, so lebensecht zu genießen", sagt Erik Mona, Publisher und Chief Creative Officer bei Paizo. "Pathfinder: Kingmaker bringt eines der spannendsten Abenteuer auf den Computer. Das Spiel erweckt, basierend auf der Pen & Paper Vorlage, die großartige Welt, zwielichtige Kreaturen und das Kingmaker-Universum zu digitalem Leben!"Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer