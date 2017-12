GTFO: Alien lässt grüßen: Düsterer Hardcore-Coop-Shooter enthüllt

Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC)

Bei den Game Awards 2017 ist GTFO (Get the fuck out) von 10 Chambers Collective erstmalig präsentiert worden. GTFO entsteht bei einem kleinen Team (weniger als zehn Mitarbeiter) in Schweden unter der Leitung von Ulf Andersson (Payday).In dem Actionspiel, das an vielen Stellen im Ingame-Trailer an Alien oder Prometheus erinnert, erkunden vier Spieler gemeinsam ein unterirdisches Tunnelsystem, lösen Rätsel und kämpfen gegen allerlei Kreaturen ums Überleben. Kommunikation, Koordination und Teamwork sollen in dem "Hardcore-Coop-Shooter" groß geschrieben werden. Die Geschichte von GTFO stammt aus der Feder von Adam Gascoine (The Last of Us und DOOM). GTFO soll 2018 für PC via Steam erscheinen. Interessierte Spieler können sich als "Ambassador" registrieren Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2017 Trailer