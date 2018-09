Tropico 6: Beta-Zugang für Vorbesteller der PC-Version verfügbar - 4Players.de

Vorbesteller der PC-Version von Tropico 6 im Kalypso-Shop erhalten fortan Zugang zur Beta-Version des Aufbauspiels. Die Standard Edition wird aktuell für 44,99 Euro angeboten. Die "El Prez Edition" (digitale Boni: Soundtrack, Kalender, zwei Touristen-Outfits im El-Presidente-Stil, einen Flamingo-Teich für den Präsidentenpalast) kostet 49,49 Euro.Die Beta umfasst alle vier Epochen (Kolonialzeit, Weltkriege, Kalter Krieg und Neuzeit), zwei Sandbox-Karten und zwei Missionen. Zu den in der Beta unterstützten Sprachen gehören Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Russisch. "Das tropicanische Ministerium für Propaganda und Desinformation bestätigt, dass zusätzliche Inhalte und Features über die nächsten Monate hinzugefügt werden", heißt es weiter. Die PC-Version soll am 25. Januar 2019 erscheinen. Die Konsolen sollen im Sommer 2019 versorgt werden.Letztes aktuelles Video: El Presidente Wants You Beta Trailer