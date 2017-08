Wolfenstein 2: The New Colossus: Akimbo-Video: Zwei unterschiedliche Waffen gleichzeitig einsetzen - 4Players.de

In Wolfenstein 2: The New Colossus wird B.J. Blazkowicz nicht nur einen Panzerhund mit eingebautem Flammenwerfer reiten können, er wird auch zwei unterschiedliche Waffen gleichzeitig gegen die Regime-Soldaten einsetzen können. Über "Akimbo" sprechen die Entwickler im folgenden Video."Was wir an Wolfenstein 2: The New Colossus so lieben, sind die schweren Waffen und die absolut irren Kämpfe", erklärt Executive Producer Jerk Gustafsson. "Wir haben sehr viel Wert auf Freiheit gelegt - man soll sich beim Kämpfen frei bewegen können. Darunter fällt auch, dem Spieler beim gleichzeitigen Führen von zwei Waffen die freie Wahl zu geben." Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zur Vorschau zur Video-Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Doppelte Waffen