Bethesda hat eine Demo bzw. Trial-Version von Wolfenstein 2: The New Colossus veröffentlicht. Interessierte Spieler können die Demo auf PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One herunterladen und das komplette erste Level spielen. Bei einem Kauf der Vollversion kann der Spielstand inklusive Trophäen und Erfolgen anschließend übertragen werden.BJ Blazkowicz ist zurück - und wie! In seinem zweiten Abenteuer ballert und meuchelt sich der Albtraum des Regimes (deutsche Version) durch die besetzten Vereinigten Staaten. Neben furiosen Feuergefechten punktet Wolfenstein 2: The New Colossus mit charismatischen Charakteren und einer imposant inszenierten Geschichte voller Überraschungen und Emotionen. Machine Games und Bethesda gelingt ein toller Ego-Shooter, der nur auf den Einzelspieler-Modus mit Story setzt und weder mit Mikrotransaktionen, Beutekisten oder einem überflüssigen Multiplayer vollgestopft ist. Doch wo ist der Haken? ( zum Test Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide