WWE 2K18: 150 Euro teure Cena (Nuff) Edition angekündigt - 4Players.de

ein Exemplar der WWE 2K18 Deluxe Edition mit folgenden Inhalten: digitale Inhalte des WWE 2K18 Season Pass (Details folgen im Herbst) die spielbaren WWE-Legenden und Rivalen von John Cena: Batista und Rob Van Dam die spielbaren John Cena-Charaktere ECW One Night Stand (2006) und WrestleMania 26 (2010) das Kurt Angle Pack mit Zugriff auf WWE 'Olympic Hero' (2001) und ECW 'Wrestling Machine' (2006) als spielbare Charaktere

eine exklusive Premium-Verpackung mit einzigartigem Cover-Sleeve

eine exklusive John Cena/Cena Nuff-Actionfigur von Mattel mit Cena- und Cena (Nuff)-T-Shirts

Fanatics Limited Edition-Gedenktafel mit einem Stück der Ringmatte von seiner 16. WWE Championship bei Royal Rumble in diesem Jahr sowie ein handsigniertes Foto von John Cena

Limitierte Karten für WWE SuperCard mit John Cena, Batista und Rob Van Dam samt Cena (Nuff)-Kartenrückseite

2K Games hat die Cena (Nuff) Edition von WWE 2K18 angekündigt. Die weltweit auf 30.000 Exemplare limitierte Edition wird zum Preis von 149,95 Euro exklusiv bei Amazon und GameStop für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Die WWE 2K18 Cena (Nuff) Edition umfasst:"Ganz egal, ob man ihn abgrundtief liebt oder hasst, man kann nicht umhin, die Präsenz und Ausstrahlung eines John Cena anzuerkennen", erklärt Chris Snyder, Vice President of Marketing bei 2K. "Einen wie ihn gibt es nicht zweimal und wird es auch niemals geben. Er ist die Verkörperung unserer Be Like No One-Kampagne - und das macht ihn zum perfekten Kandidaten, um mit einer spaßigen und doch erinnerungswürdigen Collector’s Edition geehrt zu werden, die ein Muss für jeden WWE-Fan ist.""Spieler, die die WWE 2K18 Collector's Edition bei Amazon oder GameStop erwerben, erhalten Vorabzugang zu ihrem Spiel und den enthaltenen Spielboni bereits vier Tage vor der Veröffentlichung am Freitag, den 13. Oktober 2017 für PS4 und Xbox One. Spieler, die die WWE 2K18 Deluxe Edition kaufen, die sowohl physisch als auch digital bei teilnehmenden Einzelhändlern erhältlich ist, erhalten ebenfalls Vorabzugang zu ihrem Spiel und den enthaltenen Spielboni - darunter alle digitalen Inhalte der Cena (Nuff) Edition - vier Tage vor der Veröffentlichung am Freitag, den 13. Oktober 2017 für PS4 und Xbox One." Die normale Version wird am 17. Oktober 2017 erhältlich sein. Die Umsetzung für Switch soll im Herbst 2017 folgen.Letztes aktuelles Video: Cena Nuff Edition