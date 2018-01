Für WWE 2K18 ist das letzte DLC-Paket, das "Ewige Helden Pack", als herunterladbarer Inhalt veröffentlicht worden. Das Ewige Helden DLC Pack bringt die WWE Superstars Jeff und Matt Hardy, WWE Hall of Famer Beth Phoenix sowie die WWE Hall of Famers Ricky Morton und Robert Gibson (The Rock 'n' Roll Express) ins Spiel.Das Ewige Helden Pack ist zum Preis von 9,99 Euro für PC, PS4 und Xbox One erhältlich - es ist ebenfalls im Season Pass enthalten. Die Switch-Version wird später versorgt.