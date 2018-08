PlayStation 5: Kommt Sonys neue Konsole bereits Ende 2019 auf den Markt? - 4Players.de

Sony könnte seine nächste Konsole vielleicht schon Ende 2019 auf den Markt bringen, wie Analyst Hideki Yasuda vom renommierten Ace Economic Research Institute im japanischen Osaka in einem Bericht über Sonys Ertragslage (via DualShockers ) mutmaßt.Allerdings hätten Hersteller von Keramikkondensatoren wie Murata Manufacturing und TDK bereits Befürchtungen geäußert, dass es aufgrund weltweit stark angestiegener Nachfragen zu Lieferengpässen dieser Bauteile kommen könnte, was auch die Produktion und Auslieferung der PlayStation 5 verzögern könnte, so Yasuda.