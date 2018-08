Football Manager 2019: Fußball-Manager mit Bundesliga-Lizenz wird Anfang November erscheinen - 4Players.de

Die seit 2004 erfolgreiche Football-Manager-Serie von Sports Interactive und SEGA feiert am 02. November 2018 ihre Rückkehr nach Deutschland - erstmals mit einer komplett lizenzierten Bundesliga. Der Erwerb der Bundesliga-Lizenz ab der Saison 18/19 und für die drei Spielzeiten danach, ermöglicht die Integration aller Clubs und Lizenzspieler der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga."Die umfangreiche Datenbank des Football Managers (über 450.000 Spieler) wird von vielen Profivereinen genutzt, um potentielle Transfermöglichkeiten zu identifizieren. Die präzise Datenbank konnte in der Vergangenheit die Karrieren von Weltstars vorhersagen, Jahre bevor die Öffentlichkeit auf die Ausnahmespieler aufmerksam wurde. (...) In dem auf Daten basierenden Simulationsspiel ist alles möglich: Von dem Betreuen des Lieblingsvereins, Abschließen der Spieler-Verträge, Aufstellen der Startelf, Koordination der Spiele bis hin zum Gewinn nationaler und internationaler Titel", schreibt SEGA. Pro Jahr wird Football Manager von über zwei Millionen Menschen weltweit gespielt.Die ersten Details zu den Features und Updates von Football Manager 2019 für PC und Mac werden Ende September auf der Football-Manager-Website und den offiziellen FM Social Media Kanälen (einschließlich Twitter, Facebook, Instagram und YouTube) veröffentlicht.