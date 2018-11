Shadows: Awakening: The Chromaton Chronicles und das Legendary Armory Pack für PS4 und Xbox One - 4Players.de

"Das tholeanische Arkanum - Abenteurer betreten mit dem Laboratorium des Arkanums einen neuen Ort, lösen Rätsel und sammeln in neuer Quest Informationen über die dort durchgeführten Experimente. Es gilt, die gequälten Geister der tholeanischen Magier zu befreien, und ihren Spuren durch die Schatten zu folgen, um ihre unheilvollen Absichten aufzudecken.

Lebendiges Metall - Spieler setzen die fehlenden Teile des Chromaton-Herzens zusammen und hauchen dem metallenen Chromaton-Golem Leben ein: Eine völlig neuartige Marionette mit durchschlagkräftigen Fähigkeiten entsteht.

Ein neues Leben - Egal, ob man Shadows: Awakening von Anfang an spielt oder den DLC im Spielverlauf nutzt, der Chromaton-Golem lässt sich jederzeit der Marionetten-Sammlung hinzufügen."

Die beiden bereits auf PC verfügbaren Download-Erweiterungen "The Chromaton Chronicles" und das "Legendary Armory Pack" sind nun auch auf PlayStation 4 und Xbox One für Shadows: Awakening verfügbar.The Chromaton Chronicles (4,99 Euro) ist ein neuer Story-DLC mit einer zusätzlichen Marionette. Das Legendary Armory Pack (1,99 Euro) beinhaltet, neben neuen Waffen und Rüstungen, auch das digitale Artbook und den 27 Songs umfassenden digitalen Soundtrack. Details zum jüngsten Halloween-Update findet ihr im Change-Log Der Publisher schreibt über "The Chromaton Chronicles":