Police Simulator 18: Einblicke in den amerikanischen Polizeialltag - 4Players.de

Bigmoon Entertainment und astragon Entertainment haben im Rahmen der gamescom 2017 einen neuen Trailer zu Police Simulator 18 veröffentlicht. Zum Spiel selbst heißt es vom Hersteller: "POLICE SIMULATOR 18 lässt den Spieler in die Rolle eines US Police Officers schlüpfen, der in den Straßen der lebendigen US-amerikanischen Großstadt 'Loston Bay' entweder alleine im Single-Player-Modus oder zusammen mit einem Partner im kooperativen 2-Spieler-Multiplayer-Modus für Recht und Ordnung sorgt. Die überaus weitläufige und dank Verwendung der Unreal Engine 4 sehr lebendig wirkende Metropole kann vom Spieler dabei frei zu Fuß oder in einem von drei unterschiedlichen Polizeifahrzeugen erkundet werden."Die PC-exklusive Polizei-Simulation soll am 25. Januar 2018 den Dienst antreten.Letztes aktuelles Video: gamescom-2017-Trailer