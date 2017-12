Police Simulator 18: Polizei-Simulation auf "Sommer 2018" verschoben

astragon Entertainment hat die Veröffentlichung von Police Simulator 18 auf "Sommer 2018" verschoben. Die Polizei-Simulation in der fiktiven US-Metropole "Loston Bay" sollte eigentlich am 25. Januar 2018 erscheinen."In unserer engen Kommunikation mit der Community haben wir von Polizeifans aus aller Welt sehr viel konstruktives Feedback rund um die Entwicklung von Police Simulator 18 erhalten. Selbstverständlich sind wir bestrebt, möglichst viel davon umzusetzen und den Spielern so eine Polizei-Simulation ganz nach ihren Vorstellungen anbieten zu können. Wir haben uns daher entschieden, die Entwicklungszeit um einige Monate zu verlängern und den Release des Spiels auf Sommer 2018 zu verschieben", erklärt Benjamin Wolf, Producer bei astragon Entertainment die Entscheidung des Publishers.Letztes aktuelles Video: gamescom-2017-Trailer