Pimax 8K VR: VR-Headset mit 200-Grad-Sichtfeld und zwei 4K-Displays soll Ende 2017 verfügbar sein - 4Players.de

DaHillerson hat geschrieben: ? Heute 18:01 Falls es jemanden interessiert ich hab das Ding auf der IFA getestet und eine ausführliche Review geschrieben.

check it out:

https://www.youtube.com/watch?v=BTRoIN24r9A

Interessanter Artikel (ist in der YT Video Beschreibung verlinkt).Was mich wundert, ist EyeTracking per Standard drin oder muss man das nachrüsten? Eigentlich müsste es ja per Standard drin sein um so Foveated Rendering nutzen zu können und so die nötige Power für diese hohe Auflösung stark reduzieren zu können. Leider steht dazu in deinem Artikel nichts, aber ich gehe fast davon aus, dass es drin ist, sonst hätte eine GTX 1080 es nicht geschafft 2x 4K in 3D bei vermutlich 90Hz zu liefern. Von daher wäre das nicht erwähnen eher ein Zeichen dafür wie gut das Foveated Rendering der Pimax funktioniert, denn nur wenn es nicht auffällt ist es wirklich gut.