Call of Duty: Black Ops 4: Offizielle Vorstellung und Live-Stream ab 19 Uhr - 4Players.de

Heute wollen Activision Blizzard und Treyarch den Shooter Call of Duty: Blacks Ops 4 enthüllen und erstmals öffentlich im Rahmen eines Community Reveal-Events in Los Angeles vorstellen. Dazu findet ab 19 Uhr ein Live-Stream statt, den ihr auch bei uns verfolgen könnt (siehe unten).Neben Infos rund um den neuen Teil der Serie kann man auch mit einem Ankündigungs-Trailer sowie ersten Spielszenen rechnen. Darüber hinaus dürfte auch die Frage geklärt werden, ob sich die Gerüchte bewahrheiten und man bei Black Ops 4 erstmals auf eine Singleplayer-Kampagne verzichten wird und stattdessen auf einen Battle-Royale-Modus setzt. Derweil scheint mittlerweile auch ein Werbeplakat zur Spiel vorzeitig geleaked zu sein, das u.a. bei Reddit gezeigt wird und wir euch ebenfalls nicht vorenthalten wollen:Call of Duty: Black Ops 4 soll am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Hier startet ab 19 Uhr der Live-Stream:Letztes aktuelles Video: Teaser