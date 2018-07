All-Star Fruit Racing: Fruchtiges Kart-Rennspiel auf PC, PS4, Switch und Xbox One gestartet - 4Players.de

PQube und 3DClouds haben das Kart-Rennspiel All-Star Fruit Racing für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Die PC-Version war vorher im Early Access verfügbar und kostet nun 24,99 Euro. Die Konsolen-Umsetzungen werden für 39,99 Euro angeboten, wobei Box-Versionen für PS4 und Switch in Europa erhältlich sein sollen.All-Star Fruit Racing bietet Einzel- und Mehrspielermodi - darunter einen lokalen Splitscreen-Modus für vier Spieler sowie Online-Multiplayer für bis zu acht Spieler. "Du hältst Dich für den Champion der Champions? Deine Reise hat gerade erst begonnen! Erstelle eigene Meisterschaften und wähle zwischen drei Schwierigkeitsgraden und Geschwindigkeiten, um Deine Herausforderung nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Oder tauche ein in eine ganze Bandbreite verschiedener Spielarten wie Dragster-Rennen, Hill-Climbs, Eliminierungs-Rennen, Zeitrennen und sogar komplett modifizierte Spielvarianten, bei denen Du die Regeln neu schreibst", erklären die Entwickler in der Produktbeschreibung . Insgesamt soll es diverse freischaltbare Charaktere sowie fünf Inseln mit 21 verschiedenen Strecken geben.Neben temporären Power-Ups können Spieler auch das Aussehen und Handling ihres Fahrzeugs umfassend anpassen - von über 32.000 möglichen Kart-Kombinationen ist die Rede. Zudem verfügt jedes Kart über vier separate Tanks (Juicer), die durch das Sammeln der passenden Früchte auf der Strecke gefüllt werden und das Kombinieren von Manövern ermöglichen. Sind alle Tanks voll, kann ein besonderes Mega-Juice-Power-Up freigeschaltet werden.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer