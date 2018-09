505 Games: Partnerschaft mit neuem Veteranen-Studio Typhoon - 4Players.de

505 Games verkündet, dass man eine Partnerschaft mit den Typhoon Studios eingeht und deren ersten Titel veröffentlichen wird, der für mehrere Plattformen erscheinen soll. Innerhalb des kanadischen Teams fanden sich Veteranen aus der Spielebranche zusammen - allen voran Creative Director und Mitbegründer Alex Hutchinson, der zuvor bei Ubisoft Montreal für Titel wie Assassin's Creed und Far Cry 4 verantwortlich zeichnete. Yassine Riahi fungiert als Technical Director und war zuvor bei Rocksteady und WB Games Montreal in die Batman-Spiele involviert, wirkte zuvor aber auch schon bei Produktionen wie Deus Ex: Mankind Divided, Homefront und den ersten zwei Army-of-Two-Titeln mit. Ebenfalls von WB Games Montreal stammt Reid Schneider, der das Studio mit aufgebaut hat und bei Typhoon jetzt die Rolle des ausführenden Produzenten übernimmt."Als kleineres Independent-Studio ist es wichtig für uns, Partner zu finden, die unsere kreative Vision unterstützen und es uns ermöglichen, das Spiel auf unsere Art zu entwickeln", erklärt Alex Hutchinson. "505 Games gibt und nicht nur diese kreative Kontrolle, sondern bietet auch noch die Unterstützung eines Partners, der weiß, wie man Indie-Spiele groß macht und das Beste aus seinen Studiopartnern herausholt. Die Liste ihrer Erfolgstitel spricht für sich selbst."Bei dem bisher noch unangekündigten Projekt, das auch vom Makers Fund und Unreal-Macher Epic unterstützt wird, will man dem Spieler offenbar möglichst freie Hand lassen, wie sich die Handlung entwickeln soll. Zumindest geben die Typhoon Studios an, dass sie diese Art von Spielen erschaffen wollen. Angesichts der Historie kann man außerdem davon ausgehen, dass der Titel gewisse Züge von Action-Adventures haben dürfte.