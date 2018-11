Left Alive: Die drei Hauptcharaktere im Trailer und Details zu den Editionen - 4Players.de

PlayStation Store: Ein statisches Design für PlayStation 4, die Waffe "Slava" und das Materialpaket

Steam: Ein Bildschirmhintergrund-Set, ein Soundtrack-Sampler und die Waffe "Padub"

Die Day One Edition des Spiels, inklusive dem Day One Survival-DLC

Mech-Actionfigur "VOLK" - spezielles Design von Takayuki Yanase, mit austauschbaren Accessoires, Waffen und Händen

Ein 80-seitiges Artbook mit Hardcover

Exklusives SteelBook - mit Mech-Designs von Yoji Shinkawa und Takayuki Yanase

Der Charakter-Trailer zum Survival-Shooter Left Alive von Square Enix erlaubt einen Einblick in die miteinander verwobenen Geschichten der Hauptcharaktere. Der Illustrator Yoji Shinkawa (Metal-Gear-Reihe) entwarf alle spielbaren Charaktere, vom jungen Oberfeldwebel Mikhail, über die selbstbewusste Olga (Captain der Polizei von Novo Slava) bis zum ehemaligen Mitglied der Rebellen Leonid, der unschuldig des Mordes bezichtigt und deshalb zum Tode verurteilt wurde.Left Alive erzählt die Geschichte aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten, die versuchen aus der vom Krieg zerrissenen Stadt Novo Slava zu fliehen. Geboten werden sollen "actionreiche Spielstile, temporeiche Kämpfe, Stealth-Manöver und viele andere abwechslungsreiche Gameplay-Mechaniken".Letztes aktuelles Video: The Survivors Character TrailerDie Digital Day One Edition kann im PlayStation Store und auf Steam vorbestellt werden. Diese beinhaltet das Basisspiel und Bonus-DLCs, darunter das Munitionspaket, die leichte Schutzweste und das Genesungspaket sowie folgende Gegenstände:Spieler, die die physische Day One Edition des Spiels als Box kaufen, erhalten als Bonus den Survival-DLC. Dieser enthält Gegenständen für das Überleben in Novo Slava, wie beispielsweise das Munitionspaket, die leichte Schutzweste, das Genesungspaket, die Waffe "Klyuch" und das Granatenpaket.Last but not least gibt es die Mech Edition für 159,99 Euro im Square Enix Online Store . Neben einer Sammlerbox bietet die Mech Edition folgende Inhalte:Left Alive wird am 5. März 2019 für PlayStation 4 und den PC über Steam erscheinen.