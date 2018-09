God Eater 3: Story und Spielszenen im Trailer - 4Players.de

Bandai Namco hat einen frischen Trailer namens "Rise Above a World of Desolation" zum kommenden Action-Rollenspiel God Eater 3 veröffentlicht. Das Video zeigt sowohl Story- als auch Spielsequenzen des Titels im Cell-Shading-Look, der bei Shift Inc. in Entwicklung ist.Bei God Eater 3 treten die Spieler erneut gegen Aragami an. Nur mit den God Arcs, biomechanische Hybrid-Waffen der Firma Fenrir, können diese Kreaturen bezwungen werden.God Eater 3 hat nach wie vor noch kein festes Release-Datum, soll laut Publisher Bandai Namco aber bereits im Frühjahr 2019 für PC und PS4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Rise above a World of Desolation - Trailer