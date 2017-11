Die Inhalte der dritten Erweiterung Battlefield 1: Turning Tides werden bekanntlich in zwei Wellen im Dezember 2017 und im Januar 2018 veröffentlicht . Die Zweiteilung soll dafür sorgen, dass die Spieler "einen stetigen Fluss an neuen Inhalten bekommen". Die erste Inhaltsladung soll am 11. Dezember 2017 für Premium-Pass-Besitzer starten. Zwei Wochen später dürfte das Add-on auch einzeln erhältlich sein.Die Dezember-Inhaltsladung umfasst die beiden Karten Kap Helles und Achi Baba, die Operation Gallipoli, die Eliteklasse "Infiltrator", einen Zerstörer der L-Klasse (Fahrzeug), sechs Schuss- und zwei Nahkampfwaffen sowie neue Spezialisierungen, Dienstaufträge und Freischaltungen. Im Januar 2018 folgen die beiden Karten Helgoländer Bucht und Zeebrugge, das Luftschiff der C-Klasse und die neue Gruppierung "Britisches Empire: Royal Marines".Letztes aktuelles Video: Teaser