Deep Sky Derelicts: Taktik-Rollenspiel auf Steam und GOG erschienen - 4Players.de

In der Rolle eines solchen Altmetall-Schürfers macht man sich auf die Suche nach dem Wrack eines Alien-Schiffs, dessen Fund die Einbürgerung auf einem der Planeten in Aussicht stellt. Dazu begibt man sich mit bis zu drei Söldnern auf Expeditionen, sammelt Beute und bestreitet rundenbasierte Kämpfe mit zufällig gezogenen Aktionskarten.

Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart:

Snowhound Games und 1C Company haben das Taktik-Rollenspiel Deep Sky Derelicts am 26. September 2018 für PC, Mac und Linux veröffentlicht. Die Nutzer-Reviews auf Steam sind wie auch schon während der Early-Access-Phase größtenteils positiv. Der Preis beträgt 19,99 Euro, wobei auf GOG derzeit noch ein Rabatt von zehn Prozent gewährt wird.Der als Mischung aus Rundenstrategie und Rollenspiel mit Sammelkarten-Kämpfen und Rogue-like-Elementen beschriebene Titel spielt in einer Welt, in der gut betuchte Menschen auf idyllischen Planeten wohnen, während weniger wohlhabende vom Auseinandernehmen heruntergekommener Raumschiffe und -stationen leben.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer