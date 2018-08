gamescom 2018: gamescom city festival: Musik, Streetfood, Games und mehr - 4Players.de

Im Zuge der gamescom (offen für alle vom 22. bis 25. August) finden auch in Köln wieder diverse Veranstaltungen statt. Die Woche "full of gaming" soll mit dem gamescom city festival in der Kölner Innenstadt abgeschlossen werden. Von Freitag (24. August) bis Sonntag (26. August) steht die Domstadt wieder ganz im Zeichen von Musik-, Streetfood-, Games-, Info- und Entertainment-Angeboten. Der Eintritt ist kostenfrei. Das gamescom city festival ist ein Veranstaltungsprojekt der Media Kultur Köln GmbH in Kooperation mit der prime entertainment GmbH. Es wird gefördert durch die Stadt Köln und die Koelnmesse GmbH.Das Programm für die beiden Bühnen auf dem Hohenzollernring und auf der porta-Bühne am Rudolfplatz steht fest. Neben den "Fünf Sterne Deluxe" sind unter anderem die Auftritte von "Kettcar", "Querbeat", "Kasalla", "Das Lumpenpack", "Team Rhythmusgymnastik" und "Alte Bekannte" fest eingeplant. Weitere Informationen gibt es auch bei Facebook Das Bühnenprogramm im Überblick (mögliche Änderungen vorbehalten / Spielzeiten ohne Gewähr).Bühne am Hohenzollernring:20:35 Uhr: Fünf Sterne Deluxe18:50 Uhr: Antilopen Gang18:00 Uhr: Jomoporta-Bühne am Rudolfplatz:Lagerfeuer Deluxe All Stars21:00 Uhr: Das Lumpenpack20:00 Uhr: Dan O'Clock18:50 Uhr: Juri18:00 Uhr: Corinna BahiaBühne am Hohenzollernring:21:15 Uhr: Kettcar19:25 Uhr: Tonbandgerät18:00 Uhr: Fortuna Ehrenfeldporta-Bühne am Rudolfplatz:20:15 Uhr: Team Rhythmusgymnastik19:00 Uhr: Planschemalöör18:00 Uhr: Andi TellerBühne am Hohenzollernring:21:00 Uhr: Querbeat19:15 Uhr: Kasalla17:30 Uhr: Cat Ballouporta-Bühne am Rudolfplatz:20:10 Uhr: Alte Bekannte17:30 und 19:30 Uhr: Reim in Flammen18:25 Uhr: Def BenskiToggo Tour: "Die kleinen Besucher des gamescom city festivals dürfen sich besonders auf den Besuch der TOGGO TOUR von SUPER RTL auf dem Neumarkt freuen. Mit im Gepäck hat die TOGGO TOUR wieder eine fantastische Bühnenshow, hochkarätige Live-Acts, Meet & Greets und Fernsehen zum Mitmachen. Am 25. und 26. August haben Kinder die Möglichkeit, das gesamte Tour-Gelände zu erkunden, ihre Lieblingsstars aus dem Fernsehen zu treffen, tolle Bands live zu erleben oder an einem der zahlreichen Workshops teilzunehmen."Streetfood-Markt: "Nach der großen Resonanz der vergangenen Jahre wird beim gamescom city festival neben den Musik-Acts und weiteren Info- und Entertainmentangeboten auch das Thema 'Streetfood' erneut zum Zuge kommen. Mehr als 30 Food-Trucks entlang des Hohenzollernrings, im Bereich des Rudolfplatzes und auf dem Neumarkt versorgen die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt. Auf dem Street-Food Markt ist definitiv für jeden Geschmack etwas dabei! Der DJ Truck von Red Bull wird zudem dafür sorgen, dass dieses kulinarische Angebot vor Beginn des Bühnenprogramms auch musikalisch begleitet wird."Startups präsentieren sich am Festivalsonntag: "Wenn am Festivalsonntag nahezu ausschließlich Kölner Künstler und Bands das Musikprogramm gestalten, werden sich an diesem 'Kölntag' erstmals auf der Festivalmeile auch Startups und Unternehmensgründer präsentieren. Ziel ist es, jungen Gründerinnen und Gründern mit Bezug zur Games-Branche und/oder mit Relevanz für ein solches Festival, wie beispielsweise im Bereich 'Food&Beverages' die Möglichkeit zu geben, ihre Netzwerke auszubauen, ihre jeweiligen Produkte schneller bekannt zu machen und neue Kunden sowie Partner kennenzulernen."