Trüberbrook - A Nerd Saves the World: Nora Tschirner, Dirk von Lowtzow und Jan Böhmermann sind zu hören - 4Players.de

In Trüberbrook - A Nerd Saves the World werden unter anderem die Stimmen von Nora Tschirner, Dirk von Lowtzow und Jan Böhmermann zu hören sein. Greta Lemke wird von Nora Tschirner gesprochen, Dirk von Lowtzow leiht Lazarus Taft seine Stimme und Dr. von Streck wird von Jan Böhmermann synchronisiert.Greta Lemke ( Hörprobe "Schon wieder spuckt der sonntägliche Postbus eine neugierige Reisende aus: Greta Lemke, Paläoanthropologiestudentin. Greta kommt nach Trüberbrook auf der Suche nach einer protogermanischen Kultstätte und hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Geheimnisse des verschlafenen Örtchens zu lüften. Greta Lemke wird gesprochen von der Schauspielerin Nora Tschirner. "Lazarus Taft ( Hörprobe "Obacht! Der geheimnisvolle Einsiedler scheint Gefallen an Trüberbrook gefunden zu haben. Mit seinem überlegenen Doppelkopf-spiel, mit dem er Kurgästen und Dorfbewohnern gleichermaßen die Taschen leert, hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Im Dorf bleibt man mißtrauisch: Wer ist dieser Lazarus Taft? Das müsst ihr wohl selbst herausfinden! Lazarus Taft wird gesprochen von Dirk von Lowtzow (Tocotronic)."Dr. von Streck ( Hörprobe "Krankmeldungen sind in Trüberbrook selten - das Örtchen ist für seine überdurchschnittlichen Gesundheitsstandards bekannt. Liegt es an den natürlichen Mineralquellen in den Bergen? Oder an der besonders guten Luft, die das Tal durchweht? Oder schaffen es die Kranken vielleicht einfach nicht in die Statistiken? Werden sie womöglich vom Erdboden verschluckt? Fest steht jedenfalls, dass sich mit Dr. von Streck ein ganz besonderer Doktor um das Wohlergehen des kleinen Dörfchens sorgt. Gesprochen wird er vom Satiriker und Moderator Jan Böhmermann."Trüberbrook - A Nerd Saves the World wird am 12. März auf PC (digital), am 14. März für PC im Einzelhandel und am 18. April auf PS4, Switch und Xbox One (nur digital) erscheinen.Trüberbrook ist ein storybasiertes Adventure. Schauplatz ist ein abgelegenes Luftkurörtchen in der deutschen Provinz in den späten 1960er-Jahren - also zur Zeit des Kalten Krieges. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, den es durch Zufall nach Trüberbrook verschlägt, wo er schließlich die Welt retten muss. Laut der btf ist das Spiel "nie dagewesener Genremix aus Sci-Fi, Heimatfilm und Mystery", der von Twin Peaks, Akte X, Stranger Things und Star Trek inspiriert wurde. Schrullige Charaktere, seltsame Bewohner, handgebaute Miniaturkulissen, universelle Themen wie Liebe, Freundschaft, Loyalität, Entwurzelung, Dinosaurier etc. und Rätsel (inventarbasierte Kombinationsrätseln, "soziale" Puzzles (Überzeugen anderer Figuren), Psychotests etc.) werden versprochen. Das Adventure soll sieben bis zehn Stunden lang sein.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Interrogation Trailer