Tannenberg: WW1-Shooter soll im Februar 2019 den Early Access verlassen - 4Players.de

Das Ende vom Early Access für Tannenberg ist in Sicht: Wie die Entwickler Blackmill Games und M2H bei Gamasutra bekannt geben, soll die fertige Vollversion des WW1-Shooters am 13. Februar 2019 erscheinen und auch weitere Inhalte bieten.Zudem kündigt man an, den Tag des Waffenstillstands am 11. November auch im Spiel mit einer zweiminütigen Schweigeminute zu ehren, an dem vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg beendet wurde.Tannenberg ist nur ein Teil einer Shooter-Reihe, die sich mit dem Ersten Weltkrieg befasst. Das Gegenstück Verdun, das die Kämpfe an der Westfront in den Fokus rückt, soll ebenfalls mit einem großen Update versehen werden, das u.a. die Benutzeroberfläche an Tannenberg angleicht und ebenfalls weitere Inhalte bietet.Letztes aktuelles Video: Open Beta Release Trailer