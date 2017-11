Valkyria Chronicles 4: "Actionreiches Strategie-Rollenspiel" für PS4, Switch und Xbox One angekündigt

Screenshot - Valkyria Chronicles 4 (PS4) Screenshot - Valkyria Chronicles 4 (PS4) Screenshot - Valkyria Chronicles 4 (PS4)

Sega hat Valkyria Chronicles 4 für PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Das "actionreiche Strategie-Rollenspiel" soll 2018 in Nordamerika und Europa erhältlich sein. In Japan wird das Spiel unter dem Titel "Valkyria of the Battlefield 4" am 21. März 2018 für PS4 und im "Sommer" für Switch erscheinen.Schauplatz von Valkyria Chronicles 4 ist Europa (1935 EC), in dem sich die "Atlantic Federation" und die autokratische "Eastern Imperial Alliance" gegenüberstehen. Es spielt zur gleichen Zeit wie der erste Teil ( Valkyria Chronicles ), baut aber auf neue Hauptcharaktere wie Claude Wallace (Kommandant), Riley Miller (Ingenieur / schwere Waffen), Darcsen Raz (Hitzkopf) und Kai Schulen (Scharfschütze). Die Truppe soll den Schrecken des Krieges, aber auch Lichtblicke wie Freundschaft und Kameradschaft erleben.Grundlage der Schlachten ist das überarbeitete BLiTZ-Kampfsystem, das rundenbasierte Strategie, Rollenspiel-Elemente und Echtzeit-Gefechte wie einem 3rd-Person-Shooter verbinden soll. Abgesehen von der neuen Klasse "Grenadier" versprechen die Entwickler viele defensive und offensive Unterstützungsfunktionen der Einheiten, Chancen auf eine Last-Stand-Aktion vor dem Tod und größere Schlachten als bisher. Valkyria Chronicles 4 basiert auf der CANVAS Grafik-Engine abermals mit einem handgezeichneten Look im Wasserfarben-Stil. Der Soundtrack wird von Hitoshi Sakimoto komponiert.Letztes aktuelles Video: Ankündigung