In Black Clover: Quartet Knights werden jeweils vier Charaktere an den Teamkämpfen (4-gegen-4) teilnehmen. Jeder der vier Charaktere wird eine besondere Rolle im Kampf einnehmen. Nahkampf-Charaktere (Melee) haben sich auf aggressive Magie, welche auf kurzer Distanz viel Schaden anrichtet, spezialisiert. Fernkampf-Charaktere (Range) richten Schaden aus der Distanz an und bekommen einen Bonus, wenn sie von einer erhöhten Position attackieren. Ein Vertreter der "Barrier-Rolle" unterstützt das Team, indem er die Fähigkeiten seiner Teamkameraden kurzzeitig verbessert, während der "Healer" dafür sorgt, dass das Team fit bleibt.Publisher Bandai Namco Entertainment schreibt weiter: 'Black Clover: Quartet Knights erhält zudem weitere spielbare Charaktere, welche sich durch besondere Stärken auszeichnen. Der Melee Charakter Asta glänzt durch seine Fähigkeit, an Wänden entlang zu spurten und magische Angriffe der Gegner zu durchbrechen. Yuno und Gauche gehen vollkommen in der Range Rolle auf. Yuno besitzt beispielweise eine hohe Mobilität in der Luft, während Gauche es versteht, sich durch hohe Feuerkraft und Teleportation in günstige Positionen zu bringen. Noelle, ein Charakter vom Typ Barrier, nutzt Feuer-Magie, um ihre Teammitglieder zu beschützen und Mimosa rettet, ganz wie es zu einem Healer passt, ihr Team mit Zauber, wie "Dream Healing Flower Basket" und Zauberfallen, wie "Maiden's nursery bed".'Besondere Matchregeln wie der 'Area Controlling Fight', bei dem magische Energie in Ringen gespeichert werden muss, sollen für Abwechslung bei den 4-gegen-4-Kämpfen sorgen. Black Clover: Quartet Knights erscheint 2018 für PlayStation 4 und PC via Steam.Letztes aktuelles Video: Jump Festa 2018 Trailer